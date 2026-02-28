I testimoni | Ho chiesto un' ora di permesso a lavoro mi sono salvato I selfie e il grido Vergogna

I testimoni raccontano di aver chiesto un'ora di permesso a lavoro e di essere riusciti a salvarsi, mentre alcuni passeggeri descrivono la scena come un'esperienza simile a un'esplosione o a un terremoto, con una prima oscillazione seguita da un impatto violento. Sono stati scattati selfie e sono stati sentiti gridi di protesta.

Il sole tramonta a Milano alle 16.11. Quando la coltre dei detriti oscura il cielo e vela di nero il pomeriggio di venerdì. La scena che si presenta davanti agli occhi dei quattordicenni Valerio, Edoardo ed Eugenio è raccapricciante. Il Tramlink 9 ha appena arrestato la sua corsa sulla parete di un ristorante; sotto le ruote vedono incastrate cinque persone. Fermano il monopattino e chiamano il 112. «Arrivavamo da viale Tunisia, abbiamo sentito un boato fortissimo, visto il mezzo che si scontrava sulla parete — raccontano —. C’era sangue ovunque, una giovane ferita al collo, un uomo con la testa bloccata al di sotto del mezzo. Dopo meno di tre minuti sono arrivate le prime ambulanze e le auto della Polizia, il corpo dell’uomo è stato subito coperto da un telo verde». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

