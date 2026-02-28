Come cambia la programmazione tv Rai e Mediaset dopo l'attacco Israele-Usa in Iran | confermata la finale di Sanremo

Oggi 28 febbraio, la programmazione di Rai e Mediaset è stata modificata a causa dell’attacco Israele-Usa in Iran. La finale di Sanremo è stata confermata e andrà in onda come previsto. Nessun ulteriore dettaglio sulla durata o sulle variazioni temporali è stato comunicato. Le emittenti hanno aggiornato i loro palinsesti in risposta agli eventi di oggi.

Cambio di programmazione Rai e Mediaset in seguito all'attacco Israele-Usa nei confronti dell'Iran, avvenuto oggi 28 febbraio. Ecco cosa andrà in onda su Rai1, Rai2 e Rai3 e Rete 4. La finale di Sanremo 2026 prevista per questa sera su Rai1 sarà trasmessa regolarmente.