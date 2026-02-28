I segreti di Marco Masini per restare in forma | Niente pane solo riso bianco e patate

Durante i giorni del Festival di Sanremo, un noto cantautore fiorentino ha condiviso i dettagli della sua routine alimentare per mantenersi in forma. Ha spiegato di evitare il pane, preferendo consumare riso bianco e patate. La sua routine quotidiana include anche esercizi fisici e attenzione alla dieta, con l’obiettivo di rimanere in salute e allineato con le sue esigenze.

Alzi la mano chi non si era già emozionato nella serata delle cover della scorsa edizione del Festival con la versione rivisitata e contemporanea di un grande classico della musica italiana Bella Stronza di Marco Masini, cantata in duetto con Fedez, che ci ha ipnotizzati alla tv. I due rappresentanti di due generazioni musicali diverse, sono tornati a Sanremo con Male Necessario senza deludere per nulla le aspettative, anzi convincendo il pubblico ancora più. Come ci si prepara a varcare un palco come quello di Sanremo e performare proprio così, in maniera impattante e incisiva? Lo abbiamo chiesto proprio a Marco Masini, alla sua decima partecipazione come concorrente a Sanremo e a sei anni dall’ultima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fedez a Sanremo 2026: «Marco Masini vittima di vessazioni ingiustificate, io invece sempre e solo il nemico di me stesso. La nostra canzone? Non c'è alcun riferimento alla mie relazioni pregresse»È proprio nella scorsa edizione del Festival che è iniziato il sodalizio tra i due: Fedez era in gara e ha chiesto a Masini di accompagnarlo nelal...

