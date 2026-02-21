I pronostici di sabato 21 febbraio | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Sabato 21 febbraio si svolgono diverse partite di calcio in vari campionati europei, tra cui Serie A, Premier League e Bundesliga. La Juventus affronta il Como alle 15:00, mentre l’Inter sfida il Lecce alle 18:00. Questi incontri si inseriscono in un fine settimana ricco di sfide importanti, che potrebbero influenzare le classifiche e le prossime qualificazioni europee. Le squadre cercano punti fondamentali prima delle prossime sfide di Champions League.

I pronostici di sabato 21 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Il sabato di Serie A vedrà protagoniste due squadre che saranno poi impegnate in Champions League a caccia di difficili rimonte dopo le sconfitte della partita di andata: la Juventus alle 15:00 se la vedrà con il Como e l’ Inter alle 18:00 sarà ospite del Lecce. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Galatasaray e Bodo Glimt saranno sicuramente nei pensieri di Spalletti e Chivu, ma sono partite da non snobbare soprattutto per i bianconeri che altrimenti rischierebbero poi di non partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea.🔗 Leggi su Ilveggente.it

I pronostici di sabato 7 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1Sabato 7 febbraio si giocano tante partite in giro per l’Europa.

Leggi anche: I pronostici di sabato 6 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.