I pronostici di sabato 21 febbraio | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1
Sabato 21 febbraio si svolgono diverse partite di calcio in vari campionati europei, tra cui Serie A, Premier League e Bundesliga. La Juventus affronta il Como alle 15:00, mentre l’Inter sfida il Lecce alle 18:00. Questi incontri si inseriscono in un fine settimana ricco di sfide importanti, che potrebbero influenzare le classifiche e le prossime qualificazioni europee. Le squadre cercano punti fondamentali prima delle prossime sfide di Champions League.
I pronostici di sabato 21 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Il sabato di Serie A vedrà protagoniste due squadre che saranno poi impegnate in Champions League a caccia di difficili rimonte dopo le sconfitte della partita di andata: la Juventus alle 15:00 se la vedrà con il Como e l’ Inter alle 18:00 sarà ospite del Lecce. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Galatasaray e Bodo Glimt saranno sicuramente nei pensieri di Spalletti e Chivu, ma sono partite da non snobbare soprattutto per i bianconeri che altrimenti rischierebbero poi di non partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea.🔗 Leggi su Ilveggente.it
I pronostici di sabato 7 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1Sabato 7 febbraio si giocano tante partite in giro per l’Europa.
Leggi anche: I pronostici di sabato 6 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 9/1526 di sabato 21 febbraio 2026; Pronostico Inter-Juventus quote analisi 25ª giornata Serie A; Serie A Elite: le favorite rispettano i pronostici, risultati e classifica dell’11esimo turno; I risultati di Napoli galoppo | Ippodromo Agnano | Corse di sabato 14 febbraio.
Pronostici del 21 febbraio 2026: si gioca in Serie A e in BI pronostici del 21 febbraio 2026 sono dedicati alle gare della 26ma giornata di Serie A e della 26ma giornata di Serie B ... calciomagazine.net
Pronostici 26ª giornata di Serie A, i consigli per Cagliari-LazioAll'Unipol Domus, la casa del Cagliari, è in programma la sfida della 26ª giornata di Serie A tra i sardi, reduci dallo 0-2 interno con il Lecce, e la Lazio di Sarri, che ha perso con lo stesso ... corrieredellosport.it
Tottenham-Arsenal e non solo: il programma del weekend di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 su Sky e NOW #SkySport #Premier #Bundesliga #Ligue1 x.com
Un incredibile Jonny Clayton vince la terza tappa di Premier League con un checkout strepitoso Il gallese grazie a questa vittoria si aggiudica il primo posto in classifica 1 Prossimo appuntamento con la Premier League giovedì 26 febbraio a Belfast - facebook.com facebook