i favoriti di sanremo 2026 fedez e masini passano in testa

Il Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo e la domanda più importante è ormai una, la solita, che si rinnova ogni anno: chi sarà il vincitore? Davide Maggio monitora giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers su chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Olly, campione in carica. Ecco, ad oggi, le quote. Totovincitore Sanremo 2026: la situazione dopo la prima serata. Dopo la prima serata, che ha visto l’esibizione di tutti i 30 Big in gara e la scelta da parte della Giuria della Sala Stampa Tv e Web dei primi cinque classificati, gli scommettitori rivedono in parte le loro previsioni, con il duo Fedez e Marco Massini che passa in testa grazie al brano Male necessario, la cui vittoria è data appena a 2.75 da Sisal e 3 da Snai, davanti a Serena Brancale (3.25 e 3). Perdono terreno, rispetto ai pronostici della vigilia, Sayf e Tommaso Paradiso, mentre avanzano prepotentemente Arisa, Ditonellapiaga e Sal Da Vinci, che si candidano come outsider. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sanremo 2026, Fedez-Masini e Lamborghini favoriti sui socialA circa un mese e mezzo dall’inizio del 76° Festival di Sanremo 2026, si intensificano le discussioni sui possibili vincitori.

Sanremo: Fedez-Masini e Tommaso Paradiso tra i favoriti per i bookmaker: tutte le quoteIl Festival di Sanremo vede tra i favoriti alla vittoria Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini, secondo le quote dei bookmaker.

Sanremo 2026 - Fedez e Masini alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Chi vince Sanremo 2026? Ecco i favoriti secondo i bookmaker (e secondo noi); Quote vincitore Sanremo 2026: tutti i favoriti, pronostici definitivi; Le quote di Sanremo 2026: chi vincerà il Festival?; Sanremo non è ancora incominciato ma streaming, bookmaker e social già incoronano i favoriti.

Sanremo 2026, i favoriti dei bookmakers: il clamoroso sorpasso nelle quoteDopo aver ascoltato le canzoni in gara e scoperto la TOP5 della prima serata, si è accesa ufficialmente la gara della 76esima edizione del ... iltempo.it

Ode a Fulminacci e alla sua Stupida Fortuna (oggi ufficialmente tra i favoriti di Sanremo 2026)Nome d'arte di Filippo Uttinacci, s'è presentato sul palco dell'Ariston con uno dei pezzi migliori e una delle performance più convincenti ... elle.com

Sky tg24. . Chi vincerà #Sanremo2026 Lo abbiamo chiesto alle Intelligenze Artificiali. ChatGPT, Gemini e Copilot hanno analizzato dati, trend e storicità del Festival per individuare i favoriti — e il risultato è una corsa ristrettissima… ma senza un vincitore - facebook.com facebook

Sanremo 2026, i 5 più votati: Brancale, Meta e Fulminacci tra i favoriti x.com