Soldi e coca in auto la polizia gli intima l' alt | arrestato

Nella penisola sorrentina, un'auto fermata dalla polizia durante un normale controllo ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro. L'episodio si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga nella zona. La vicenda sottolinea l'importanza di verifiche periodiche per garantire la sicurezza pubblica.

Nuovo arresto per droga nella penisola sorrentina. Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Sorrento hanno fermato un'auto durante un controllo del territorio, trovando a bordo un 38enne napoletano in possesso di stupefacenti.L'uomo aveva con sé 19 involucri di cocaina, per un peso.

