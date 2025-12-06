Bruxelles multa X per 120 milioni Vance | è un attacco alle aziende Usa
Quando i commenti pesano più dei fatti. Accade se si parla di X, il social network di Elon Musk e le regole – le timide regole – europee. I fatti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Matteo Salvini: «La multa a X da parte di Bruxelles è un attacco alla libertà di espressione. Con il Dsa, che la Lega - e solo la Lega, unico partito italiano a votare contro in Europa - ha sempre denunciato come un’arma di censura, l’Ue usa le… facebook.com/5 Vai su X
La Commissione multa X per 120 milioni, è la prima per violazioni del Dsa - La Commissione Ue ha inflitto una multa da 120 milioni a X di Elon Musk per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali (Dsa). Segnala ilmessaggero.it
Maxi multa dell'Ue contro X: 120 milioni all'app di Elon Musk per violazioni del Dsa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maxi multa dell'Ue contro X: 120 milioni all'app di Elon Musk per violazioni del Dsa ... Lo riporta tg24.sky.it
Multa a X di 120 milioni di euro, è la prima sanzione della storia del Dsa europeo - Bruxelles colpisce la piattaforma di Elon Musk per la "spunta blu ingannevole", la mancanza di trasparenza sulla pubblicità e i dati negati ai ricercatori. Da wired.it
UE, prima multa a X per la DSA: €120 milioni e tensioni con gli USA - Multa X DSA: la Commissione UE infligge 120 milioni a X per opacità sulla spunta blu e archivio pubblicitario, accende scontro transatlantico. msn.com scrive
Bruxelles sanziona X con 120 milioni di euro e accetta gli impegni di TikTok - La multa inflitta dalla Commissione UE riguarda la violazione degli obblighi trasparenza da parte di X ai sensi della legislazione europea, in particolare con il sistema della spunta blu. Come scrive msn.com
X: multa Ue di 120 mln di euro per violazione norme digitali (RCO) - La Commissione ha deciso un'ammenda di 120 milioni di euro a X per aver violato i suoi obblighi di ... Riporta ilsole24ore.com