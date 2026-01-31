Valtellina una sfida vinta I Giochi trasformati in risorsa per il territorio

La Valtellina si prepara all’evento che può cambiare il suo volto: i Giochi sono ormai alle porte, mancano solo sette giorni. Gli ultimi lavori sono in corso, e gli abitanti seguono con entusiasmo ogni passo. Questa volta, gli organizzatori puntano a portare non solo sport, ma anche nuova energia e opportunità al territorio. La sfida è avviata e il conto alla rovescia sta per terminare.

Dalla Valtellina parte il conto alla rovescia finale: mancano solo sette giorni alle nostre Olimpiadi. Il Viaggio della Fiaccola, dopo aver portato il clima dei Giochi in tutta Italia, entra nella sua fase conclusiva e attraversa un territorio che in queste Olimpiadi sarà protagonista assoluto. Tra Bormio e Livigno si assegneranno 34 medaglie olimpiche: la Stelvio ospiterà lo sci alpino maschile, lo sci alpinismo farà il suo debutto ai Giochi e a Livigno andranno in scena snowboard e freestyle. È la fotografia di una valle che unisce grandi eventi e identità locale, sport di altissimo livello e capacità di accogliere.

