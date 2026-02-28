Ho visto il torace di Domenico vuoto | le parole di un' infermiera

Un'infermiera ha riferito di aver visto il torace di Domenico vuoto, descrivendo la scena prima dell’intervento. Il cuore del bambino era stato già espiantato quando i medici dell’ospedale Monaldi hanno controllato quello nuovo proveniente da Bolzano, pronto per il trapianto. La procedura si è svolta in un momento cruciale, con le operazioni che si sono susseguite senza interruzioni.

Il cuore del piccolo Domenico era già stato espiantato prima che l'equipe del Monaldi verificasse lo stato di quello nuovo da trapiantare proveniente da Bolzano. A confermare la circostanza la deposizione resa al pm lo scorso 24 febbraio da un'infermiera specializzata presente in sala operatoria.