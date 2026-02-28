Tommaso Paradiso ha fatto il nome di Levante e Ditonellapiaga in un'intervista, affermando di apprezzare i threesome. La cantante ha reagito con una battuta, esprimendo fastidio e commentando con un’aspra risposta. La scena si è svolta davanti alle telecamere di Vanity Fair, dando origine a un confronto diretto tra i due artisti.

I due cantanti sono stati pizzicati dalle telecamere di Vanity Fair in un botta e risposta simpatico durante l'evento organizzato dal magazine “Che stron*o chissà cosa ha detto di me”. Inizia così il botta e risposta tra Tommaso Paradiso e Levante davanti alle telecamere di Vanity Fair. I due big del Festival di Sanremo sono stati tra i protagonisti di Vanity Fair Riviera, dove l’ex frontman dei Thegiornalisti – in gara con la sua “I romantici” – ha rivelato alcune curiosità su di sé. L’artista romano ha svelato chi tra le cantanti in gara è più affine ai suoi gusti. Paradiso ha condiviso le sue risposte con Levante. La cantante, pizzicata dalle telecamere di Vanity Fair, ha dichiarato: “Che stron*o chissà cosa ha detto di me”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto il tuo nome e quello di Ditonellapiaga, mi piacciono i threesome”: la confessione “hot” di Tommaso Paradiso a Levante, lei reagisce così

Tommaso Paradiso parla per la prima volta dei suoi vocali finiti in giro: "Mi sputtanavano perché io con lei mi confessavo"Tommaso Paradiso è stato ospite di Alessandro Cattelan, nel suo podcast Supernova, e tra i vari temi toccati anche la passione per i vocali su...

“Trenta brani a Sanremo 2026 sono troppi? Ho preso quello che le discografiche mi offrivano per il bouquet. Non ho fatto calcoli sui Big, ho lavorato per chi verrà il prossimo anno”: così Carlo ContiAl termine degli ascolti di oggi alla sede Rai di Milano in Corso Sempione è balzato subito un dubbio: ma era necessario aumentare il numero dei Big...

Ti assicuriamo che ci siamo emozionati anche noi Tommaso!#TommasoParadiso #Sanremo2026 @tommasoparadiso - facebook.com facebook

Post Edited: Tommaso Paradiso: “A Sanremo una nuova esperienza” x.com