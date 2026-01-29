Tommaso Paradiso parla per la prima volta dei suoi vocali finiti in giro | Mi sputtanavano perché io con lei mi confessavo
Tommaso Paradiso rompe il silenzio e parla dei suoi vocali finiti in giro. L’ex frontman dei Thegiornalisti racconta di come, in passato, si fosse confidato con una persona speciale e finisse per inviare messaggi vocali molto intimi. Ora, in un’intervista a Alessandro Cattelan nel podcast Supernova, ammette di aver subito critiche e di aver avuto paura di come sarebbero finiti quei vocali.
Tommaso Paradiso è stato ospite di Alessandro Cattelan, nel suo podcast Supernova, e tra i vari temi toccati anche la passione per i vocali su Whatsapp del cantante. Paradiso, infatti, ha rivelato che in un periodo della sua vita mandava messaggi audio lunghissimi a una ragazza, ma quando poi ha.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Tommaso Paradiso
