Historic rally | come cambiano sosta e circolazione

Dalle 12:00 alle 24:00 di sabato 28 febbraio scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Roma e nel tratto di via Crispi, compresa la corsia preferenziale riservata a bus, taxi e mezzi delle forze dell’ordine e di emergenza, fra via Roma e via Margaritone. Di conseguenza chi percorre piazza Guido Monaco non potrà svoltare su via Roma mentre nel tratto di via Garibaldi compreso tra via Guido Monaco e via Madonna del Prato è invertito il senso di marcia con accesso consentito ai soli autorizzati della ztl B. Ulteriori divieti di transito e di sosta previsti per sabato sono: dalle 8:00 alle 17:00 in parte dell’area di parcheggio di Palazzo del Pero dove la seconda domenica del mese si tiene il mercato rionale e dalle 15:00 alle 20:00 nel tratto di corso Italia compreso tra via Spinello e via Roma e in piazza San Jacopo. Da piazza della Repubblica non si potrà svoltare in via Guido Monaco. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Capodanno, cambiano sosta e circolazione nella parte alta del centro storicoArezzo informa che, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, sono previste modifiche alla sosta e alla circolazione nella zona alta del centro storico.

16° Historic Rally delle Vallate Aretine: superati i numeri del 2025.Il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine ha attirato un numero record di partecipanti, superando le iscrizioni dello scorso anno.