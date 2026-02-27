Oggi scattano le prove Historic Rally ci siamo

Oggi inizia ufficialmente il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, con le prime prove di verifica e preparazione. La manifestazione, tra le più riconosciute nel settore delle auto storiche, si appresta a coinvolgere numerosi appassionati e partecipanti provenienti da diverse zone. Le giornate di gara promettono emozioni e sfide sulla strada, mentre le auto storiche si preparano a mostrare il meglio delle loro caratteristiche.

AREZZO Oggi prendono ufficialmente il via le attività preliminari del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, accendendo l’attesa attorno a una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale dedicato alle auto storiche. Verifiche sportive e tecniche aprono il fine settimana di gara, che ha già superato il numero di iscrizioni dello scorso anno, confermando il forte richiamo dell’evento organizzato da Scuderia Etruria Scrl. La manifestazione, valida per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per il Michelin Trofeo Storico e per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, tornerà ad animare le strade della provincia, compreso il territorio di Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

