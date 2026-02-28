Hellas Verona-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Oggi, sabato 28 febbraio, l'Hellas Verona affronta il Napoli allo stadio Bentegodi nella partita valida per la 27ª giornata di Serie A. La sfida si svolge in diretta tv e streaming, con le formazioni che saranno annunciate prima del calcio d’inizio. Entrambe le squadre scendono in campo per ottenere i tre punti in palio.
(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, la squadra azzurra sfida l'Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo stadio Bentegodi nella sfida della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta, con annesse polemiche per il gol annullato a Gutierrez, contro l'Atalanta, che si è imposta 2-1 a Bergamo, mentre quella di Sammarco, succeduto a Zanetti sulla panchina scaligera, è stata battuta 3-0 in trasferta dal Sassuolo. La sfida tra Hellas Verona e Napoli è in programma oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Fiorentina-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) – La Fiorentina scende in campo in Serie A in un vero e proprio scontro salvezza.
Altri aggiornamenti su Hellas Verona Napoli.
Temi più discussi: Dove vedere Verona-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Hellas Verona-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Hellas Verona-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Verona-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming.
Hellas Verona – Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingHellas Verona – Napoli dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it
Hellas Verona-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronosticoTutto quello che c'è da sapere su Verona-Napoli, ventisettesima di Serie A. msn.com
La tensione sul tema dei divieti di trasferta non accenna a spegnersi, e oggi, in occasione di Hellas Verona-Napoli, i tifosi azzurri hanno scelto di far sentire la propria voce in modo chiaro e diretto. All'esterno dello stadio Bentegodi è comparso un lungo striscio - facebook.com facebook
. @SerieA, la probabile formazione del @sscnapoli contro l’Hellas Verona x.com