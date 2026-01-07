Napoli-Hellas Verona | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli e Hellas Verona si affrontano nella 19ª giornata di Serie A, mercoledì 7 gennaio al Maradona. La partita, visibile in diretta TV e streaming, rappresenta un importante appuntamento della stagione per entrambe le squadre. In questa guida troverai informazioni sull’orario, le probabili formazioni e i dettagli su come seguire l’incontro.

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Serie A. Gli azzurri oggi, mercoledì 7 gennaio, ospitano l'Hellas Verona – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 19esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nel big match contro la Lazio all'Olimpico, dove si è imposta 2-0 con i gol . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

