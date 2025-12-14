Fiorentina-Hellas Verona | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Fiorentina e Hellas Verona, valida per la 15ª giornata di Serie A, rappresenta un incontro decisivo nella corsa alla salvezza. Domenica 14 dicembre, i due team si affrontano in un match importante, trasmesso in diretta tv e streaming, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la classifica.

(Adnkronos) – La Fiorentina scende in campo in Serie A in un vero e proprio scontro salvezza. Oggi, domenica 14 dicembre, i viola sfidano l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Vanoli è reduce dalla vittoria di Conference contro la Dinamo Kiev, battuta 2-1 al . Ildifforme.it

