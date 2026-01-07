Napoli - Hellas Verona le formazioni ufficiali | C' è Sarr davanti insiema a Giovane
Nel turno infrasettimanale della diciottesima giornata di Serie A, l'Hellas Verona affronta Napoli alle ore 18. Le formazioni ufficiali sono state comunicate: in attacco, Sarr e Giovane compongono la linea offensiva. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.
2Il turno infrasettimanale della diciottesima giornata di Serie A, vede l'Hellas Verona scendere in campo alle ore 18.30 allo stadio Maradona contro i Campioni d'Italia del Napoli. Queste le formazioni ufficialiNAPOLI-HELLAS VERONA NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani. 🔗 Leggi su Veronasera.it
