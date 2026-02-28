Diretta gol Serie A LIVE | Akpa-Akpro risponde a Hojlund 1-1 tra Verona e Napoli

Durante la 27esima giornata di Serie A, Verona e Napoli si sono affrontate in una partita terminata con il punteggio di 1-1. Akpa-Akpro ha segnato il gol che ha risposto al vantaggio di Hojlund, portando così il risultato finale. La cronaca della partita, completa di sintesi, tabellino e moviola, è stata trasmessa in diretta, consentendo ai tifosi di seguire ogni momento del match.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Moviola Verona Napoli: il VAR convalida il pareggio. Gli episodi dubbi del match diretto da Colombo Infortunio Morata: si ferma l’attaccante in Como Lecce. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Akpa-Akpro risponde a Hojlund, 1-1 tra Verona e Napoli Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Hojlund sblocca Verona Napoli! Verona, Gagliardini, Valentini e Akpa Akpro pronti per il NapoliIl Verona prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato 28 febbraio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Akpa Akpro. Temi più discussi: Serie A, ventisettesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Milan - Parma (0-1) Serie A 2025; Atalanta - Napoli 2:1; Segui Inter-Genoa: pronostici, migliori scommesse e quote. Risultati Serie A, classifica/ Tris del Como! Diretta gol live score 27^ giornata (oggi 28 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei tre anticipi che si giocano oggi, sabato 28 febbraio 2026, nella 27^ giornata. ilsussidiario.net LIVE - Verona-Napoli: 1-1, pareggio scaligero. Gol di Akpa AkproVerona-Napoli, 27° giornata di Serie A: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati in tempo reale. areanapoli.it Sul calcio d'angolo Hojlund cerca di respingere il tiro di Akpa Akpro ma la butta alle spalle di Meret. Leggi l'articolo completo - facebook.com facebook #HellasVerona 1-1 #Napoli : Jean-Daniel Akpa Akpro! #VeronaNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com