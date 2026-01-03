Hellas Verona - Torino probabili formazioni Akpa Akpro ancora out ritorna Frese

L’Hellas Verona si prepara ad affrontare il Torino nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A, in programma domani alle 18 allo stadio Bentegodi. Akpa Akpro resta fuori per infortunio, mentre torna disponibile Frese. Le probabili formazioni sono attente a dettagli e condizioni delle squadre, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in un momento importante della stagione.

Lo stadio Bentegodi si prepara a ospitare la prima sfida del nuovo anno solare dell'Hellas Verona. Alle 18 di domani, 4 gennaio, i gialloblù affronteranno il Torino nella diciottesima giornata di Serie A. La squadra di Paolo Zanetti, attualmente terzultima in classifica con 12 punti ma con una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

