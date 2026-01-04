Ferimento Gianluca Pisacane il padre | Ci hanno aggredito Uno ha messo la pistola vicino alle gambe di mio figlio e ha sparato

Gianluca Pisacane, 28 anni e fratello dell’allenatore Fabio Pisacane, è stato ferito da colpi di arma da fuoco nei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’incidente, avvenuto dopo la chiusura di un locale insieme ai genitori, ha coinvolto un’aggressione durante la quale uno degli assalitori avrebbe puntato una pistola alle gambe di Gianluca e sparato. Attualmente, si trova ancora ricoverato presso l’ospedale Pellegrini di Napoli.

E' ancora ricoverato presso l'ospedale Pellegrini di Napoli Gianluca Pisacane, il 28enne fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio, ferito con colpi di arma da fuoco nella notte tra venerdì e sabato ai Quartieri Spagnoli dopo aver chiuso il suo locale in compagnia dei genitori.

