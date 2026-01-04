La mamma di Pisacane | È stato un agguato hanno sparato a mio figlio per una lite le telecamere hanno ripreso tutto

La madre di Pisacane ha confermato che l’aggressione a Gianluca e Andrea Pisacane è avvenuta durante una lite, e ha aggiunto che le telecamere hanno ripreso l’intera scena. Nuove informazioni emergono sulla vicenda, che coinvolge anche Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. La ricostruzione degli eventi si basa sui primi dettagli forniti dalla famiglia, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Arrivano nuove notizie riguardo l' aggressione subita da Gianluca e Andrea Pisacane, rispettivamente fratello e padre di Fabio, l'allenatore del Cagliari. Ecco cosa riporta l'Ansa. Aggressione ai Pisacane: il possibile movente. Si legge sull 'Ansa: «Hanno messo la pistola vicino alla gamba di mio figlio e sparato due colpi». Andrea Pisacane parla, ai microfoni del Tg3, del ferimento di Gianluca, titolare di 'Pisadog', il locale dei Quartieri Spagnoli a Napoli dopo la lite avvenuta nel suo locale. Pisacane, padre dell'allenatore del Cagliari, Fabio, era con Gianluca quando, dopo la chiusura del locale, stavano tornando a piedi a casa.

