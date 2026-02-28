Guerra in Iran | esplosioni anche a Dubai Crosetto bloccato con la famiglia dopo l’attacco Usa Giallo sulla sorte di Khamenei

Nella regione si sono verificate esplosioni sia in Iran che a Dubai, mentre il ministro della Difesa italiano si trova bloccato con la famiglia dopo un attacco degli Stati Uniti. Fonti israeliane anonime riferiscono che la residenza di Ali Khamenei è stata completamente distrutta, ma non ci sono dettagli ufficiali sulla sua condizione. La situazione resta incerta e al centro di molte notizie.

TEHERAN – Medio Oriente in fiamme dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran di oggi, 28 febbraio 2026. Ed è giallo sulla sorte dell’ayatollah Ali Khamenei, che secondo fonti israeliane sarebbe rimasto ucciso nell’attacco condotto da Usa e Israele. La tv iraniana al-Alam riferisce che è atteso in serata un discorso dell’ayatollah. Secondo quanto riporta Channel 12, che cita fonti israeliane coperte da anonimato, la residenza di Ali Khamenei è stata completamente distrutta. Il New York Times ha sottolineato come da immagini satellitari emergano danni importanti al compound di Khamenei a Teheran e come risulti il crollo di alcune strutture all’interno del complesso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Chiuso lo Stretto di Hormuz, Crosetto bloccato a Dubai dopo l'attacco

Usa-Israele, attacco all'Iran. Dubbi su sorte Khamenei, tv di Teheran: «Parlerà a breve». Media iraniani: 200 morti e 747 feriti. Missili contro basi americane in Bahrein ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai. Presente da ieri negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali (era andato a riprendere la famiglia per poi ... ilmattino.it

Guerra nel Golfo Persico, esplosioni a Doha e Abu Dhabi: italiani in Iran verso l’evacuazioneEscalation nel Golfo Persico: 40 morti in una scuola a Minab, raid Usa-Israele su Qom e Isfahan, base Usa colpita in Bahrein. Tajani: pronti a evacuare i 500 italiani in Iran. ITA sospende i voli. blogsicilia.it

Nicola Pedde: "L'Iran vuole la guerra regionale: ampliare l'impatto economico è la loro migliore difesa" x.com