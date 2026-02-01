GUIDA TV 1 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera in tv ci sono molte opzioni, ma tra le più attese c’è lo speciale di Rai1 dedicato a “Cuori 3” alle 21:30. La serie torna con un episodio speciale, mentre su altre reti troviamo film, talk show e programmi di intrattenimento. La programmazione è ricca e permette di scegliere tra diversi generi, dai thriller alle inchieste, fino ai giochi e alle serie. Gli spettatori hanno solo l’imbarazzo della scelta, anche se l’attenzione resta puntata sulla fiction di Rai1.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Cuori 3 new Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:50 Mio Padre è un Sicario La Nuova DS Film Talk Show Rai3 20:30 23:15 Report Allegro Ma Non Troppo Inchieste Talk Show Rete 4 21:35 00:55 Fuori dal Coro All Things to All Men Talk Show Film Canale 5 21:50 00:45 Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Pressing: Nel Cuore dello Sport Game Show Talk Show Italia 1 21:15 01:05 Le Iene Paura e Delirio a Las Vegas Inchieste Film La7 21:15 23:15 Misery Non Deve Morire Il Talento di Mister Ripley Film Film Tv8 21:35 23:30 Il Giustiziere della Notte Joker: Wild Card Film Film Nove 20:00 22:45 Che Tempo Che Fa Che Tempo Che Fa: Il Tavolo Talk Show Talk Show

