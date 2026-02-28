Guerra in Iran | perché la minaccia terroristica può arrivare nelle nostre città

L’Europa si trova a osservare da vicino la crisi scatenata dall’attacco americano in Iran e dalla risposta del regime. La minaccia terroristica proveniente da questa situazione potrebbe raggiungere anche le città europee, secondo gli esperti. Nessun paese è immune dal rischio di attentati o azioni violente legate agli eventi in Iran. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità di sicurezza continentali.

L’Europa non è solo spettatrice della crisi aperta dall’attacco americano in Iran e dalla reazione del regime. Il rischio più immediato per la sicurezza delle società europee è che la guerra produca conseguenze qui, in Europa e in Italia: minacce contro obiettivi civili, tensioni tra comunità, paura e polarizzazione. Non si tratta solo di basi e diplomazia, ma di luoghi di culto ebraici, eventi pubblici, sedi simboliche, interessi americani e soprattutto oppositori iraniani presenti nel nostro Continente. In uno scenario di escalation, anche un singolo episodio “a bassa firma” può bastare per mettere sotto stress l’apparato di sicurezza e l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

