Perché la guerra all’Iran e perché gli Ufo

Il crescente allarme sui media deriva dalla possibilità di un conflitto con l’Iran, alimentato da tensioni geopolitiche e test missilistici recenti. Le voci di un possibile intervento militare si diffondono rapidamente, mentre le autorità internazionali cercano di contenere la crisi. Nel frattempo, si moltiplicano anche le segnalazioni di avvistamenti di Ufo, alimentando il mistero su eventuali collegamenti tra i due fenomeni. La situazione rimane particolarmente tesa e incerta.

Risuona sempre più alto il frastuono dei tamburi di guerra: l'attacco all'Iran, proclamano i media, è destino manifesto. Un martellamento che stride con le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che, intervistato dalla CBS, ha parlato dello sviluppo dei negoziati e di ritenere che "una soluzione sia raggiungibile". Suonano bizzarre anche le dichiarazioni dell'inviato di Trump Steve Witkoff, il quale ha detto che il presidente è "curioso" di sapere perché Teheran non abbia accettato le offerte statunitensi. Dove va sottolineata la scelta della parola, perché anch'essa stride con le roboanti minacce contro l'Iran.

Perché non siamo mai stati così vicini a una nuova guerra: questa volta gli Usa potrebbero attaccare l’IranLe tensioni tra Stati Uniti e Iran aumentano a causa del mancato accordo sul programma nucleare.

Perché Trump ha deciso di rendere pubblici tutti i documenti governativi sugli UFODonald Trump ha deciso di rendere pubblici i documenti governativi sugli UFO dopo le recenti affermazioni di Barack Obama.

VENEZUELA: Perché gli USA hanno rapito Maduro

