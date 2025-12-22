Nelle nostre città la libertà è un lusso

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gentile direttore Feltri, vivo a Milano e sono una donna che si è sempre curata, ha sempre amato indossare gioielli, anche importanti. Amo il bello, il lusso, e non me ne vergogno. Oggi però mi trovo costretta a rinunciarvi. Dopo gli ultimi episodi di rapine in città, non mi sento più libera di indossare ciò che possiedo. Mi ha scioccato il video della donna rapinata in pieno centro a Milano di un paio di orecchini da 100.000 euro, strappati con una destrezza impressionante. Ormai dovrei mettere i miei gioielli solo in casa, ma che senso ha? Le chiedo: è normale vivere così? Cristina Brambilla Gentile Cristina, la tua lettera è di una chiarezza disarmante e fotografa una realtà che molti fingono di non vedere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nelle nostre citt224 la libert224 232 un lusso

© Ilgiornale.it - Nelle nostre città la libertà è un lusso

Leggi anche: La violenza a cielo aperto nelle nostre città

Leggi anche: I pro Pal fanno la guerra nelle nostre città per protestare contro la guerra a Gaza e il blocco della Flotilla

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Abbiamo volato per trovare il parcheggio PERFETTO per camper di lusso!

Video Abbiamo volato per trovare il parcheggio PERFETTO per camper di lusso!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.