Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni | Meloni convoca Tajani Salvini e Giorgetti

Un vertice convocato in fretta, mentre la legge di bilancio è ancora sotto esame in commissione Bilancio al Senato e la tensione nella maggioranza sale. Giorgia Meloni chiama a Palazzo Chigi i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro della riunione c’è la manovra, ma soprattutto lo scontro esploso nelle ultime ore sulle pensioni. «Dovrebbe arrivare un emendamento del governo per completare il quadro», ha detto il capogruppo di FdI Lucio Malan entrando in commissione Bilancio al Senato ai cronisti che gli chiedono dell’ipotesi che stia arrivando un emendamento dell’esecutivo con le misure per le imprese stralciate ieri dal maxi del governo, escluse le pensioni. 🔗 Leggi su Open.online

