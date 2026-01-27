Torna la tensione su Hormuz | il ruolo dell’Iran e il rischio sull’energia

L’area dello Stretto di Hormuz rappresenta un punto strategico fondamentale per il trasporto di petrolio e gas. La recente tensione nella regione evidenzia il potenziale impatto sulla sicurezza energetica mondiale, rendendo importante monitorare gli sviluppi riguardanti il ruolo dell’Iran e le possibili ripercussioni sulla stabilità del mercato globale.

(Adnkronos) – Lo Stretto di Hormuz è da decenni l'arteria giugulare dell'economia energetica globale, ma raramente come oggi la sua centralità appare così carica di rischi strutturali. Non solo perché da questo stretto corridoio marittimo passa una quota decisiva dell’energia globale, ma perché è cambiato il modo in cui la minaccia viene esercitata dal regime.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Le acque dell’isola di Hormuz si tingono di un intenso colore rosso sangue, creando uno spettacolo naturale di suggestiva bellezza e mistero.

