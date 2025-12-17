Serie C sabato c’è Carpi-Guidonia Al ’Cabassi’ lo scontro diretto tra le sorprese del campionato è un inedito
Sabato al 'Cabassi' si disputa il match tra Carpi e Guidonia, due delle principali sorprese del girone B di Serie C. Un confronto che promette spettacolo e svelerà ulteriori dettagli sulla corsa alle prime posizioni del campionato.
CARPI Sabato il ’Cabassi’ ospiterà la sfida fra quelle che si possono considerare le due più grandi sorprese del girone ’B’ di Lega Pro. Da una parte i biancorossi di Cassani (il mister in foto), che viaggiano al 5° posto a quota 25 (sarebbero 28 sul campo) e dall’altro il Guidonia Montecelio quarto in solitaria a +1, entrambe partite per la salvezza e ora in lotta per la pole position alle spalle delle tre imprendibili Ravenna, Arezzo e Ascoli. I laziali in particolare vengono da 4 gare utili (3 pari e un successo) e nelle ultime 10 giornate hanno perso solamente una volta a Pesaro, una striscia in cui per ben 7 volte hanno mantenuto la porta inviolata, dato che fa di quella del Guidonia la seconda miglior difesa del girone con 11 reti al passivo, appena 4 in più del dato record (7) dell’Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
