Atalanta-Inter Lautaro ed Esposito | Gara perfetta vinto uno scontro diretto

Dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, Lautaro Martinez ha evidenziato l’importanza dei tre punti conquistati a Bergamo. Il risultato rappresenta un passo fondamentale in campionato, dimostrando la determinazione della squadra di affrontare ogni sfida con impegno e concentrazione. Le parole dell’attaccante riflettono l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e consolidare la posizione in classifica, in un momento cruciale della stagione.

Nel dopogara di Atalanta-Inter, Lautaro Martinez ha commentato il successo nerazzurro ai microfoni di Inter TV, sottolineando il peso specifico dei tre punti conquistati a Bergamo: “È una vittoria importante, di una squadra che vuole mandare segnali prima di tutto a se stessa. Sapevamo di affrontare un avversario duro, aggressivo, che ti costringe a una partita sporca. L’abbiamo preparata proprio così e l’abbiamo interpretata nel modo giusto. Questi tre punti sono fondamentali per il nostro percorso”. Il capitano ha poi evidenziato l’importanza del gruppo e delle risposte arrivate anche dalla panchina: “Sono soddisfatto della mia condizione, ma soprattutto del lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Lautaro a Dazn: «Oggi era uno scontro diretto! Esposito ci darà soddisfazioni, anche all’Italia! Ragazzi come lui…»

Leggi anche: Condò dopo il Como: «L’Inter ha vinto uno scontro diretto. E i dettagli…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bologna - Inter (1-1) Supercoppa italiana 2025; Cruciani: “Inter fa 6 punti con Atalanta e Bologna”. Zazzaroni: “E purtroppo segna…”; Chivu: “Perché non ho messo Esposito e Calhanoglu! Vi spiego la scelta su Lautaro e su Martinez…”; Fantacalcio: rigoristi Serie A 2025/2026, tiratori e gerarchie.

Pagelle Atalanta-Inter: Lautaro totem (7,5), elettrochoc Esposito (7), Thuram compiaciuto (5,5) - Chivu pianta la bandiera dell'Inter sulla Madonnina del Duomo, sfata il tabù dei big match e si mantiene in testa; Palladino con l'Atalanta non sfata il tabù dei milanesi, che aveva battuto invece con ... corriere.it