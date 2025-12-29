Atalanta-Inter Lautaro ed Esposito | Gara perfetta vinto uno scontro diretto
Dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta, Lautaro Martinez ha evidenziato l’importanza dei tre punti conquistati a Bergamo. Il risultato rappresenta un passo fondamentale in campionato, dimostrando la determinazione della squadra di affrontare ogni sfida con impegno e concentrazione. Le parole dell’attaccante riflettono l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e consolidare la posizione in classifica, in un momento cruciale della stagione.
Nel dopogara di Atalanta-Inter, Lautaro Martinez ha commentato il successo nerazzurro ai microfoni di Inter TV, sottolineando il peso specifico dei tre punti conquistati a Bergamo: "È una vittoria importante, di una squadra che vuole mandare segnali prima di tutto a se stessa. Sapevamo di affrontare un avversario duro, aggressivo, che ti costringe a una partita sporca. L'abbiamo preparata proprio così e l'abbiamo interpretata nel modo giusto. Questi tre punti sono fondamentali per il nostro percorso". Il capitano ha poi evidenziato l'importanza del gruppo e delle risposte arrivate anche dalla panchina: "Sono soddisfatto della mia condizione, ma soprattutto del lavoro di squadra.
