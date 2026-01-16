La Guardia di finanza scopre due influencer di Only Fans in nero con guadagni di oltre 250mila euro non dichiarati al fisco | è accaduto a Lodi

La Guardia di finanza di Lodi ha individuato due influencer di OnlyFans che, guadagnando oltre 250.000 euro, non avevano dichiarato i redditi al fisco. Le attività ispettive hanno riguardato le attività fiscali di queste influencer, evidenziando irregolarità nella dichiarazione dei redditi derivanti dalla loro presenza sulla piattaforma online.

La Guardia di finanza del Comando provinciale di Lodi ha concluso due distinte attività ispettive di natura fiscale nei confronti di altrettante influencer attive sulla piattaforma online OnlyFans, nota per la diffusione di contenuti per adulti. Le indagini hanno consentito di ricostruire compensi complessivi superiori a 250.000 euro, percepiti nel tempo e mai dichiarati al Fisco. L’attività di polizia economico-finanziaria, condotta dai militari del Gruppo di Lodi, ha permesso di individuare condotte di evasione totale poste in essere dalle due content creator. Attraverso la piattaforma britannica OnlyFans, le influencer avrebbero incassato proventi derivanti sia dai canoni mensili di abbonamento dei propri follower sia da donazioni ricevute tramite bonifici bancari sui conti correnti personali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

