Il Sassuolo si prepara ad affrontare l’Atalanta domenica alle 15 al Mapei Stadium. La partita rappresenta un impegno importante per la squadra, che si sta allenando intensamente in vista di questa sfida. La formazione neroverde è consapevole della difficoltà dell’incontro e si sta preparando con determinazione per cercare di ottenere un risultato positivo.

Il Sassuolo si prepara a sfidare l’Atalanta al Mapei Stadium, un incontro in programma domenica alle 15 che rappresenta un banco di prova importante per la crescita della squadra. Il periodo recente incoraggia i neroverdi, grazie a una sequenza positiva che ha rafforzato fiducia e determinazione nel gruppo. Il percorso recente del Sassuolo è caratterizzato da miglioramenti tattici e risultati significativi, con un ruolino di quattro successi nelle ultime cinque gare contro Cremonese, Pisa, Udinese e Verona. Questi segnali indicano una squadra in grado di imporre ritmo e pressing alto, pronta a confrontarsi con una formazione di alto livello e a mostrarsi competitiva fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Grosso: «Sassuolo affronterà ogni partita con coraggio, consapevole della sfida ardua che ci attende»

Ci attende una partita con la massima serietàIn programma domenica 15 febbraio alle ore 18:30, Virtus Olidata Bologna affronta Apu Old Wild West Udine in una sfida che richiede concentrazione...

Gli avversari Sottil, reduce dalla vittoria in casa della capolista Venezia, è alla ricerca della vittoria intrena che manca da 6 turni. "Ci attende una sfida dura, servirà attenzione»Il Modena è alla strenua ricerca di quella vittoria interna che ormai al “Braglia“ gli manca da ben 6 giornate.

Tutti gli aggiornamenti su Grosso.

Sassuolo, Grosso: Tornano Muharemovic e Matic, a destra solo CoulibalyPer noi una partita difficilissima, approfitto per fare i complimenti a loro che sono riusciti nell'impresa di conquistarsi un posto agli ottavi di Champions con una grandissima prestazione. Sono in ... fantacalcio.it

Sassuolo, Grosso: Vogliamo fare una bella partita con il VeronaVisualizzazioni: 0 Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso é intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Verona. Il Sassuolo vuole continuare la sua ottima stagione ed ... calciostyle.it