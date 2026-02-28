Durante la serata cover di Sanremo 2026, Laura Pausini sceglie di non salire sul palco con Gianluca Grignani, che risponde con una frecciatina in diretta. La scena viene commentata sui social, dove i commentatori si concentrano sulla tensione tra i due artisti. La puntata si conclude senza ulteriori interventi da parte di entrambi.

Alla serata cover di Sanremo 2026, Laura Pausini evita Gianluca Grignani sul palco. Lui risponde con una frecciata in diretta che scatena i social. Sul palco di Sanremo 2026 è andato in scena uno dei momenti più imbarazzanti del Festival. E nessuno se l'aspettava. Serata cover, notte fonda. Gianluca Grignani sale sul palco con Luchè e canta "Falco a metà". A presentarli ci sono Carlo Conti e Laura Pausini. Fin qui, tutto normale. Ma quando la performance finisce. Laura sparisce. Letteralmente. Niente abbracci, niente saluti, niente faccia a faccia. Carlo Conti porta i fiori da solo, e Grignani — con quel ghigno che tutti conoscono — non lascia passare il momento. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Grignani e Pausini, gelo a Sanremo 2026: la battuta del cantante in diretta durante la serata cover

Sanremo 2026, i duetti della serata cover: il ritorno di Morgan, incrocio Pausini-GrignaniIl Festival di Sanremo entra nel vivo con una delle serate più attese dal pubblico: quella delle cover.

Sanremo 2026, Ditonellapiaga e Pitony trionfano nella serata cover: Grignani contro Pausini e Gassmann al vetrioloLa serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato musica, sorprese e inevitabili polemiche.

Tutto quello che riguarda Grignani.

Temi più discussi: Stoccata di Grignani a Pausini dal palco di Sanremo: Così la posso chiamare; Sanremo 2026, serata cover tra polemiche e scintille: il bacio Levante-Gaia, l’attacco di Gassmann a Morandi e il gelo Grignani-Pausini; Sarcasmo Grignani a Conti, 'sui fiori c'è il numero della Pausini così la chiamo?'; Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della quarta serata.

Scontro freddo sul palco di Sanremo: Grignani prende di mira Laura PausiniDurante la serata cover di Sanremo 2026 Gianluca Grignani si è lasciato andare a una stoccata verso Laura Pausini dopo il duetto con Luchè; il dissapore nasce dalla cover estiva di La mia storia tra ... notizie.it

GRIGNANI VS PAUSINI Sanremo 2026, gelo in diretta tra Gianluca Grignani e Laura PausiniTra musica e spettacolo, la quarta serata delle cover a Sanremo 2026 ha riservato anche un momento di tensione tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, confermando che le ruggini tra i due artisti non ... statoquotidiano.it

«C’è anche il numero di Laura Pausini dentro » è la battuta che Gianluca Grignani ha lanciato a Carlo Conti dopo aver ricevuto il classico mazzo di fiori al termine della sua esibizione a Sanremo 2026, durante la serata delle cover in cui ha condiviso il palco - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover:Luchè con Gianluca Grignani in ‘Falco a metà’ Codice Televoto: 28 x.com