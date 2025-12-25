Incidente a Stezzano nel pomeriggio di Natale | cinque feriti sulla circonvallazione uno è grave

Stezzano (Bergamo), 25 dicembre 2025 – È di cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente che questo pomeriggio, poco dopo le 17, si è verificato lungo la circonvallazione est di Stezzano, nel tratto tra la rotatoria dove converge la strada che porta ad Azzano San Paolo e quella verso Bergamo. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente. A bordo cinque persone: tre donne di 39, 47 e 68 anni e due uomini di 40 e 74. L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: quattro ambulanze e un’automedica. Uno dei feriti è stato portato in codice giallo a Seriate, uno sempre in giallo al Gavazzeni e uno in verde al Papa Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

