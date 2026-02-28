Frontale sulla Senese Aretina ad Anghiari | cinque feriti gravissimi

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto sulla Statale 73 Senese Aretina, vicino ad Anghiari, poco prima della mezzanotte. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo complessivamente cinque feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la scena e prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

ANGHIARI – Notte di sangue e lamiere sulla Statale 73 Senese Aretina, nel territorio comunale di Anghiari, teatro di un violentissimo scontro frontale tra due auto avvenuto poco prima della mezzanotte. L’allarme alla centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima dele 23,40 di ieri (27 febbraio) attivando una macchina dei soccorsi imponente per quello che è apparso subito come un incidente dalle conseguenze drammatiche. Il bilancio è pesante: cinque feriti, tutti in condizioni critiche. Sul posto sono confluite numerose ambulanze della Misericordia di Anghiari, della Croce Rossa di Sansepolcro, della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Monte San Savino, oltre all’automedica della Valtiberina e alle squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per estrarre i feriti dagli abitacoli accartocciati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

