Graphic designer licenziata e sostituita con IA | Tribunale le dà torto

Una graphic designer impiegata in un'azienda di cybersecurity è stata licenziata e sostituita con un'intelligenza artificiale. La donna, che svolgeva il ruolo di designer, ha portato la questione in tribunale, ma la sua richiesta è stata respinta. Il tribunale ha stabilito che la sostituzione con la tecnologia non configura un illecito. La decisione ha chiuso il caso senza riconoscimenti per la lavoratrice.

La donna svolgeva la mansione di Graphic designer presso una società di Cyber sicurity. Svolgeva la mansione di Graphic designer presso una società di Cyber sicurity che ha deciso di massimizzare i flussi di lavoro tramite l'IA. Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025 ha individuato le classiche motivazioni di un licenziamento giustificato: – reali esigenze economico-organizzative;– nesso tra riorganizzazione e perdita del posto;– assenza di possibilità di ricollocazione interna. L'Intelligenza artificiale è entrata in gamba tesa in molte professioni, sostituendo gli esseri umani. Soprattutto per i lavori creativi. Ciò che accadde agli operai durante la Rivoluzione industriale.