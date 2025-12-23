Masterchef al via le sfide in cucina | in gara un graphic designer bergamasco
È iniziata la nuova stagione di Masterchef, con le sfide culinarie che coinvolgono concorrenti da tutta Italia. Tra loro, un giovane graphic designer bergamasco di 28 anni, pronto a mettere alla prova le proprie capacità in cucina. La trasmissione, andata in onda nella notte di Natale, continua a rappresentare un’occasione di confronto e crescita per i partecipanti, offrendo agli spettatori un’occasione di intrattenimento e curiosità.
IN TV. Si parte nella notte di Natale con una nuova edizione del programma di cucina: in gara anche un 28enne della nostra provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
