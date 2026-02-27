L'Italbasket travolge la Gran Bretagna 93-57 | Mannion incanta con Della Valle e Diouf
L'Italbasket ha battuto la Gran Bretagna 93-57 a Newcastle nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Mannion ha messo a segno punti importanti, mentre Della Valle e Diouf sono stati protagonisti in campo. La squadra italiana ha controllato la partita dall'inizio alla fine, portando a casa una vittoria netta. La sfida si è conclusa con un margine di 36 punti.
LIVE Gran Bretagna-Italia 27-51, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 10 punti di Mannion, azzurri in assoluto controllo all’intervallo lungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità a Newcastle upon Tyne: si riparte dal 27-51 con cui si era...