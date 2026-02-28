Gran Bretagna-Italia 57-93 basket le pagelle degli azzurri | Mannion vola che esordio di Veronesi

L’Italia ha conquistato la seconda vittoria esterna nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, battendo la Gran Bretagna a Newcastle upon Tyne con un punteggio di 93-57. I giocatori italiani hanno mostrato una buona prestazione collettiva, con Mannion che si è distinto per le sue giocate e Veronesi che ha fatto il suo esordio. La partita ha avuto un forte impatto sul cammino della squadra verso il torneo mondiale.

Secondo colpo esterno per l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Battuta a Newcastle upon Tyne la Gran Bretagna con quella che, a conti fatti, è una prestazione che conta tantissimo sia per la vittoria in sé che per il fatto di averla ottenuta con un margine di enormi proporzioni. Di seguito le pagelle degli azzurri. Marco Spissu, 6: torna dopo una finestra di pausa in azzurro. Per lui serata abbastanza tranquilla, non gli serve tirar fuori gli effetti speciali. La palla, però, la fa girare bene: 6 assist sono la cifra della sua serata. Nico Mannion, 7,5: come viene utilizzato, come ritrova fiducia dal suo coach, in questo caso Banchi, esplode in tutto ciò che sa fare.