Assunzioni da GPS prima fascia sostegno confermate anche per il 2026 27 Pillole di Question Time
Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata discussa una questione importante relativa alle prospettive di assunzione per i docenti inseriti nella prima fascia GPS sostegno. Un focus particolare è stato posto sulla conferma della procedura straordinaria per il 202627 e sull’eventuale svolgimento di un concorso ordinario per il ruolo. L'articolo Assunzioni da GPS prima fascia sostegno confermate anche per il 202627. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
