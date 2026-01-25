GPS 2026 quanti punti per il concorso Differenza tra prima e seconda fascia Pillole di Question Time

Il 5 gennaio 2026, su OrizzonteScuola TV, si è discusso del concorso GPS 2026, analizzando i punti richiesti e le differenze tra prima e seconda fascia. Durante il Question Time, condotto da Andrea Carlino con l’intervento di Sara Cannas, docente esperta, sono state fornite chiarimenti utili per comprendere le novità e le procedure relative alle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel question time del 5 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sara Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema importante legato all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il focus si è concentrato sul valore del superamento del concorso ordinario in termini di punteggio, anche quando non è riferito alla specifica classe di concorso. Alla domanda se il superamento di un concorso ordinario dia comunque punteggio nelle GPS anche se non è relativo alla classe specifica, Sara Cannas ha risposto: “Sì, ma cambia a seconda della fascia”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

