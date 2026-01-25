GPS 2026 quanti punti per il concorso Differenza tra prima e seconda fascia Pillole di Question Time

Il 5 gennaio 2026, su OrizzonteScuola TV, si è discusso del concorso GPS 2026, analizzando i punti richiesti e le differenze tra prima e seconda fascia. Durante il Question Time, condotto da Andrea Carlino con l’intervento di Sara Cannas, docente esperta, sono state fornite chiarimenti utili per comprendere le novità e le procedure relative alle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel question time del 5 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sara Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema importante legato all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il focus si è concentrato sul valore del superamento del concorso ordinario in termini di punteggio, anche quando non è riferito alla specifica classe di concorso. Alla domanda se il superamento di un concorso ordinario dia comunque punteggio nelle GPS anche se non è relativo alla classe specifica, Sara Cannas ha risposto: “Sì, ma cambia a seconda della fascia”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: quanti punti vale nelle GPS e cosa cambia tra prima e seconda fascia.

Graduatorie GPS supplenze 2026: possibili nuovi inserimenti sia in prima che seconda fascia.

Argomenti discussi: Aggiornamento GPS 2026, quali certificazioni informatiche saranno valide; Vantaggi e svantaggi dall’apertura anticipata delle GPS nel 2026. Pillole di Question Time; Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda scade oggi 22 gennaio. Provincia da scegliere, FAQ e Video tutorial [LO SPECIALE]; Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: arrivano gli accreditamenti delle classi di concorso. Manca solo il decreto con i posti, ecco i BANDI già aperti 2025/26.

Aggiornamento GPS 2026, se dimentico di aggiornare la domanda, rimango in graduatoria con il punteggio precedente?Il 2026 è l’anno dell’aggiornamento delle GPS. Ma cosa si sa sui tempi della compilazione della domanda delle GPS 2026-28? Di questo e molto altro abbiamo dato risposta nel corso della diretta della T ... tecnicadellascuola.it

Graduatorie GPS 2026/2028: Valutazione titoliLe GPS, che saranno aggiornate con molta probabilità tra la fine di febbraio e i primi di marzo, rappresentano il percorso principe per ottenere gli incarichi annuali da parte degli UST dopo le immiss ... tecnicadellascuola.it

