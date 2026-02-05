La Juventus potrebbe tornare a puntare su Joshua Zirkzee in vista del calciomercato estivo. Secondo alcune voci provenienti da Manchester, il club bianconero avrebbe ancora interesse all’attaccante olandese, che già in passato era stato accostato ai torinesi. Al momento, però, niente di ufficiale: soltanto una sensazione che circola tra gli addetti ai lavori.

. La Juve dovrà pazientare ancora qualche mese prima di poter tentare un nuovo affondo per un vecchio pallino di mercato. Joshua Zirkzee alla fine è rimasto in Inghilterra: il ritorno in Serie A, che sembrava possibile nella finestra invernale, non si è concretizzato. Niente Roma né bianconeri, dunque: il nostro campionato dovrà aspettare almeno fino alla prossima estate per rivedere il protagonista della cavalcata del Bologna. Facendo il punto tra presente e futuro, ciò che filtra dall’Inghilterra delinea una strategia precisa del Manchester United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, possibile ritorno di fiamma per il calciomercato estivo. Da Manchester filtra questa sensazione al momento

Si riapre la possibilità di un ritorno di Mateta alla Juventus.

La Juventus sta valutando il ritorno di Joshua Zirkzee, attaccante olandese, alla Continassa.

