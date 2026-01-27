Mateta Juve | possibile ritorno di fiamma per il francese ma la sensazione al momento è questa in casa bianconera

Si riapre la possibilità di un ritorno di Mateta alla Juventus. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali, ma le voci su un possibile trasferimento continuano a circolare tra gli ambienti bianconeri. La situazione resta da monitorare nelle prossime settimane, con attenzione alle mosse del club e alle eventuali trattative di mercato.

Mateta Juve: possibile il ritorno di fiamma per il centravanti francese, ma la sensazione al momento è questa in casa bianconera. La Juventus si trova costretta a ridisegnare le proprie strategie offensive in una vera e propria corsa contro il tempo, quando mancano ormai pochissimi giorni al gong finale delle trattative. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha dovuto prendere atto di una realtà di mercato decisamente complessa che ha stravolto i piani iniziali: è stato certificato il definitivo tramonto dell’opzione Youssef En-Nesyri. Nonostante l’accordo di massima che era stato precedentemente raggiunto con l’entourage della punta, l’affare si è arenato in modo irreversibile, costringendo il club a guardare altrove con urgenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus sta valutando il ritorno di Joshua Zirkzee, attaccante olandese, alla Continassa.

Muharemovic potrebbe tornare alla Juventus, posizione che alimenta discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

