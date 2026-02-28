Oggi nel mondo dello sci alpino, Sofia Goggia torna a salire sul podio dopo la gara di discesa di ieri, mentre Federica Brignone si prepara a riprendere il SuperG. Goggia ha concluso la sua prova tra le prime posizioni, dimostrando di essere in forma, e Brignone si appresta a scendere in pista, nonostante i dubbi e il dolore.

Sofia c’è ed anche Fede. Una ha ritrovato il podio nella discesa di ieri. L’altra ha sciolto i dubbi, stretto i denti col dolore ed oggi sarà al via del SuperG. La Coppa è ad Andorra dove lo sci è un regno di sole, neve primaverile e dal buon grip. A Soldeu, nella discesa di ieri si son riviste le forze in campo di chi non si è arreso al verdetto olimpico. Ha vinto Corinne Suter, raffinata velocista elvetica che, dopo un paio di stagioni dall’infortunio più grave e pochi mesi dall’ultimo stop, ha ritrovato smalto e sorriso. Seconda (11100) Nina Ortlieb, un’altra lady stop e passaggi in ortopedia. Non poteva che completare il podio Sofia Goggia (24100), che – col 39° in libera e il 67° totale - ritrova in discesa la posizione che i Giochi che le avevano riservato, nel giorno più tragico per Lindsey Vonn. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Goggia riparte dal podio, oggi Brignone torna in SuperG

