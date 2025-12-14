LIVE Sci alpino SuperG St Moritz 2025 in DIRETTA | Robinson incanta Goggia torna sul podio

Segui in tempo reale le emozioni dello sci alpino a St. Moritz 2025, con Robinson che sorprende e Goggia che torna sul podio. Non perdere gli aggiornamenti live sulla gara di SuperG e lo slalom maschile di Val d’Isère, in programma alle 9. Resta con noi per tutte le emozioni della competizione.

12.23 Trentaduesimo posto per Nadia Delago a 2.63 12.21 Isabella Wright è trentunesima a 2.31. Tocca ora a Nadia Delago, penultima italiana in gara. 12.20 Trentatreesima posizione per Allison Mollin che chiude a 2.66. 12.19 Trentunesimo posto per Fabiana Dorigo a 2.63 dalla testa 12.18 Ventiduesimo posto per Haley Cutler a 1.74. L'americana ha commesso diversi errori ma è contenta della propria gara ed esulta al traguardo 12.16 Trentatreesima posizione per Lois Abouly a 3.

Coppa del Mondo Sci LIVE, 14 dicembre 2025. SuperG femminile St.Moritz: start list, orari TV, italiane in pista - Moritz, il primo della stagione sulla Corviglia. discoveryalps.it

08/12/2002 - Oro nel SuperG ai mondiali di sci alpino di Lake Louise per l'italiana Karen Putzer #accaddeoggi x.com

SEMPRE PIÙ VICINO! Sesto in discesa libera, quarto ieri in superG! Dominik Paris corteggia il podio e si conferma il più veloce dei nostri azzurri dello sci alpino a Beaver Creek! ? “Arrivare in fondo così è ottimo. Il bilancio delle prime gare è positivo”. #It - facebook.com facebook