Durante il superG di Milano Cortina 2026, Sofia Goggia non riesce a salire sul podio. La sciatrice italiana, che aveva iniziato bene, perde qualche posizione negli ultimi tratti. Valentina Brignone invece sfiora la medaglia, chiudendo con un ottimo piazzamento. La gara si è decisa negli ultimi secondi, lasciando l’Italia senza medaglie nella prova più attesa.

Nel super G delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha offerto una prova molto competitiva fin dall’inizio, evidenziando una gestione impeccabile delle linee sull’Olympia delle Tofane. Scesa con il pettorale n. 9, ha mostrato progressi consistenti e, al secondo intermedio, beneficiava di un vantaggio stimato in 64 centesimi su Federica Brignone. L’esordio promettente faceva presagire un esito di grande rilievo, accompagnato dall’attenzione del pubblico presente in tribuna. La fuoriclasse bergamasca ha tracciato una traiettoria tecnica pulita nella fase iniziale, con movimenti precisi e una gestione dell’assetto molto accurata lungo la pista Olympia delle Tofane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia perde il podio nel superG olimpico, Brignone sfiora la medaglia

Approfondimenti su Olimpiadi MilanoCortina2026

Sofia Goggia si piazza seconda nel superG di Crans Montana, lasciando il primo posto a Brignone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi MilanoCortina2026

Argomenti discussi: Spavento per Goggia! Sofia si inclina e cade, ma non si fa nulla: riguardala; Che rischio per Sofia Goggia a Cortina: si sbilancia due volte, ma sta in piedi; Sofia Goggia: Milano-Cortina? Temo più me stessa delle avversarie. Ma sono feroce come un puma; DH Donne, Sofia Goggia ci regala la medaglia di Bronzo. L’oro a Breezy Johnson.

Spavento per Goggia, caduta senza conseguenze nella discesa libera della combinataSulla pista di Cortina Sofia perde l’equilibrio nel quarto settore e vanifica la gara in coppia con Della Mea. Arrivata al traguardo sui suoi sci ... bergamonews.it

Goggia, che peccato! Salta una porta a metà pista e non conclude il Super GLa straordinaria velocità di Sofia paga nel secondo settore, ma nel terzo le curve rischiose la portano a uscire dalla pista dopo 45 secondi di gara ... bergamonews.it

…e prima di dormire: azzurri in gara gio 12 feb (Vi metto prima le finali) FINALE 11.30 - Sci alpino Super G donne Laura Pirovano pettorale nº 2 Federica Brignone nº 6 Sofia Goggia nº 9 Elena Curtoni nº11 FINALE 13.00 - sci di fondo 10 x.com

Il programma di giovedì: da Sofia Goggia a Federica Brignone e Arianna Fontana - facebook.com facebook