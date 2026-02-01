Napoli il vicepremier Tajani telefona alla donna che ha interrotto la chemio in gravidanza | Facciamo il tifo per te

Napoli si ferma a seguire la storia di Antonella Bonomo, che ha deciso di interrompere le cure per il tumore al seno durante la gravidanza. Il vicepremier Tajani ha chiamato la donna per darle il suo sostegno, dicendole che fanno il tifo per lei. La vicenda ha toccato molte persone nella regione, mostrando il coraggio di una donna che ha scelto di mettere la nascita del bambino davanti alle terapie.

Il vicepremier Antonio Tajani telefona alla donna di Napoli che ha interrotto in gravidanza la chemio per il tumore al seno: "Facciamo il tifo per te"., "L'amore non ha limiti". È il messaggio con cui il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto esprimere la propria vicinanza ad Antonella Bonomo, la giovane avvocata napoletana che ha scelto di interrompere temporaneamente la chemioterapia per portare a termine la gravidanza e dare alla luce il figlio, seguita all'Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli. "Quella di Antonella è una storia straordinaria di amore, di quell'amore infinito che solo le madri sanno dare - ha commentato Tajani -.

