Sanremo 2026 Irina Shayk co-conduttrice L' annuncio di Carlo Conti sui social

Carlo Conti ha annunciato sui social che Irina Shayk sarà co-conduttrice a Sanremo 2026. La top model salirà sul palco giovedì 26 febbraio, affiancando Laura Pausini e il direttore artistico. La notizia ha fatto già discutere tra i fan, curiosi di vedere come si comporterà sul palco del festival.

Non si arresta la pioggia di annunci a sorpresa della giornata. Poco dopo aver ufficializzato la presenza di Tiziano Ferro, Carlo Conti ha svelato un'altra delle tessere che compongono il mosaico del Festival di Sanremo 2026. Sul palco dell'Ariston, in occasione della terza serata di giovedì 26 febbraio, salirà Irina Shayk in veste di co-conduttrice della kermesse. Leggi anche: Irina Shayk spettacolare al Carnevale di Rio: tra samba e bevande detox, ecco come si è preparata "Tutti cantano Sanremo, ma molti lo conducono". Inizia così il reel su Instagram in cui il conduttore e direttore artistico Carlo Conti scioglie le riserve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

