Carlo Conti si prepara a sorprendere il pubblico di Sanremo. Durante la terza serata, infatti, la top model russa Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston per affiancarlo, dopo il forfait di altri ospiti previsti. La presenza di Shayk rappresenta un’inedita novità per il festival, che cerca di attirare l’attenzione con questa scelta. La serata si prospetta ricca di sorprese, anche grazie a questa presenza internazionale.

Colpo di scena per la terza serata del Festival: la top model russa affiancherà il conduttore dopo il forfait di. Colpo di scena per la terza serata del Festival: la top model russa affiancherà il conduttore dopo il forfait di Andrea Pucci Il puzzle di Carlo Conti per Sanremo 2026 si arricchisce di un tassello internazionale che sposta gli equilibri mediatici della kermesse. Dopo le accese polemiche legate alla presenza di Andrea Pucci, culminate con il ritiro ufficiale del comico milanese, Il Direttore Artistico ha deciso di puntare sul glamour assoluto. Sarà infatti la top model Irina Shayk (celebre ex compagna di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper) la co-conduttrice della serata di giovedì. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, Carlo Conti cala l’asso: arriva Irina Shayk all’Ariston

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo.

Carlo Conti non si lascia catturare dai riflettori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Sanremo, Carlo Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del Festival; Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: dai cantanti agli ospiti; Sanremo 2026: svelati i duetti e le cover. Carlo Conti promette una serata di contaminazioni straordinarie.

Sanremo 2026, Carlo Conti tinge il Festival di rosa con Irina Shayk e una star italiana, poi Tiziano Ferro super-ospiteGrandi novità per la kermesse in arrivo a febbraio: il direttore artistico porterà sul palco un’attrice molto amata e una modella internazionale. libero.it

Carlo Conti: «Il potere non mi interessa, dopo il successo bisogna pedalare. La felicità è stare sul divano, andare a pesca con mio figlio. A Sanremo 2026 arriva Irina Shayk»Dopo una lunga carriera nello spettacolo, Carlo Conti rimane fedele a sé stesso e alle sue radici. Non gli interessano la mondanità e il potere, preferisce andarea pesca con il figlio o a cena presto ... vanityfair.it

Carisma, eleganza e quel modo di condurre che mette tutti a proprio agio. Carlo Conti è uno di quei volti che entrano nelle case degli italiani da anni, sempre con il sorriso giusto e la battuta pronta. Professionale, rassicurante, mai sopra le righe… ma sempre - facebook.com facebook

"Super-ospite alla prima serata Tiziano #Ferro". Lo ha annunciato Carlo #Conti con un video condiviso su Instagram, dove continua a svelare novità sul cast di questa edizione #Sanremo #Sanremo2026 x.com