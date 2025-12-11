Cultura della legalità a Torella dei Lombardi i Carabinieri incontrano gli studenti dell' Istituto Criscuoli
A Torella dei Lombardi, i Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell'Istituto
Prosegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell'ambito del progetto "Cultura della Legalità", rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.Nella mattinata di ieri, il Comandante della Stazione Carabinieri di Torella dei.
